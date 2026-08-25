«Проблемные вопросы решаются лично»: Попов объяснил, что стоит за визитом борта ВВС США в Москву

Прилёт американского C-17 во Внуково связали с возможными переговорами на высшем уровне.Утренняя посадка военно-транспортного самолёта ВВС США Boeing C-17 Globemaster III в московском аэропорту Внуково может свидетельствовать о подготовке к контактам на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном.
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