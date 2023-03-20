Ситуация в банковском секторе не повлияла на уровень доверия Байдена к главе ФРС

Бизнес и финансы

Американский президент Джо Байден непоколебимо уверен в председателе Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая выполняет функции Центрального банка, Джероме Пауэлле, заявила на брифинге 20 марта пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.