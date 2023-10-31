Глава МИД ФРГ чуть не сорвала встречу с эмиром Катара, раскрыв тему их переговоров

В Der Spiegel узнали, что высказывания Бербок чуть не стоили ей встречи с Тамимом бен Хамадом Аль ТаниВ немецком журнале Der Spiegel вышел материал о том, как глава МИД Анналена Бербок чуть не сорвала важную встречу.