Глава МИД ФРГ чуть не сорвала встречу с эмиром Катара, раскрыв тему их переговоров

В Der Spiegel узнали, что высказывания Бербок чуть не стоили ей встречи с Тамимом бен Хамадом Аль ТаниВ немецком журнале Der Spiegel вышел материал о том, как глава МИД Анналена Бербок чуть не сорвала важную встречу.
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