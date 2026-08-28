Как бережно очистить душевую лейку от известкового налёта без иголки и царапин

Каждое утро начинается одинаково: включаешь воду, ожидаешь бодрящего равномерного потока, а вместо этого получаешь хаотичные брызги, разлетающиеся во все стороны, кроме нужной.
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