Цены на природный газ выросли на 160% и не собираются снижаться

В дальнейшем цены в США и Европе, как ожидается, останутся высокими даже после окончания отопительного сезона в Северном полушарии, поскольку Европе необходимо будет запастись гораздо большими объемами газа перед следующей зимой.
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