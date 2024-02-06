Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 125 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Салтановский
    Так им придуркам и надо, не верят в то, что им говорят и показывают, мол всё пропаганда Кремля, вот пускай на своих ш...Раненые солдаты В...
  • Лариса Фомичева
    Чё-правда,с 49-го года?! Какая интенсивная бабушка-то!Военкоматы забыты...
  • Лариса Фомичева
    Просто охренеть! Я сам на жд отработал 38 лет,и это систему знаю как никто.Как же таких дебилов пропускает очень серь...В Москве инспекто...

Крупнейшие учения НАТО за 36 лет: чего ожидать?

Крупнейшие учения НАТО за 36 лет: чего ожидать?

"Учения проводятся с целью неожиданного нападения на Россию" – одно из самых радикальных мнений. НАТО, мол, достаточно ослабило Россию за 2 года и вот теперь готовится новая стадия – прямое вторжение натовских войск.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Пусть убедятся, что  они никто и звать их никак. Привыкли воевать ограниченным контингентом с аборигенами . И все еще бредят со страху и отчаяния. Сочиняют, как они окружат ВСЮ Балтику!! Как они будут мешать русским кораблям выходить их портов Ленинградской области, брать их на абордаж крюками, принуждая к повиновению! Как будут отстреливть с кораблей ядрами. Тьфу... ничтожества.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх