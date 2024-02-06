"Учения проводятся с целью неожиданного нападения на Россию" – одно из самых радикальных мнений. НАТО, мол, достаточно ослабило Россию за 2 года и вот теперь готовится новая стадия – прямое вторжение натовских войск.
Крупнейшие учения НАТО за 36 лет: чего ожидать?
Комментарии
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Natalija Osminina
Пусть убедятся, что они никто и звать их никак. Привыкли воевать ограниченным контингентом с аборигенами . И все еще бредят со страху и отчаяния. Сочиняют, как они окружат ВСЮ Балтику!! Как они будут мешать русским кораблям выходить их портов Ленинградской области, брать их на абордаж крюками, принуждая к повиновению! Как будут отстреливть с кораблей ядрами. Тьфу... ничтожества.
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