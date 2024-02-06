Крупнейшие учения НАТО за 36 лет: чего ожидать?

Natalija Osminina

Пусть убедятся, что они никто и звать их никак. Привыкли воевать ограниченным контингентом с аборигенами . И все еще бредят со страху и отчаяния. Сочиняют, как они окружат ВСЮ Балтику!! Как они будут мешать русским кораблям выходить их портов Ленинградской области, брать их на абордаж крюками, принуждая к повиновению! Как будут отстреливть с кораблей ядрами. Тьфу... ничтожества.