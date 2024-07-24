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Сапёры ФСБ готовят робота для проверки взорванной машины на севере Москвы

Сапёры ФСБ готовят робота для проверки взорванной машины на севере Москвы

Сапёры ФСБ готовят робота, чтобы проверить автомобиль на севере Москвы на наличие взрывчатки. Специалисты должны удостовериться, что к месту происшествия можно допустить оперативно-следственную группу для работы.

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