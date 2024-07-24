Сапёры ФСБ готовят робота для проверки взорванной машины на севере Москвы

Сапёры ФСБ готовят робота, чтобы проверить автомобиль на севере Москвы на наличие взрывчатки. Специалисты должны удостовериться, что к месту происшествия можно допустить оперативно-следственную группу для работы.
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