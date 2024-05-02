В Центре детского творчества «Надежда» подвели итоги очередного учебного года

Воспитанники и педагоги Центра детского творчества "Надежда" подвели итоги очередного учебного года. Хореографические коллективы, вокальные и музыкальные группы, актеры и модели один за другим выходили на сцену под бурные аплодисменты благодарных зрителей.
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