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Царьград

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ABC: 17 тыс. несовершеннолетних мигрантов достигли Сеуты

ABC: 17 тыс. несовершеннолетних мигрантов достигли Сеуты

Прорыв границы возле Сеуты привел к проникновению 17 тысяч несовершеннолетних. Испанские власти проигнорировали официальные данные, утверждая о до 85 тысячах нелегалов.

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