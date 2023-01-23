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Партия Имрана Хана решила вернуться в парламент Пакистана

Партия Имрана Хана решила вернуться в парламент Пакистана

Более 40 депутатов партии «Движение за справедливость» (ПДС) решили отозвать заявления об отставке из парламента Пакистана по указанию лидера партии, бывшего премьер-министра Имрана Хана, сообщил генсек ПДС Асад Умар 23 января в своем Twitter-блоге.

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