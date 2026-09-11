Anthropic сообщила о 5 попытках ученых применить ИИ для создания биооружия

Американская компания Anthropic, разработавшая чат-бот Claude, сообщила, что зафиксировала не менее пяти случаев использования ее моделей искусственного интеллекта (ИИ) в исследованиях, которые могут быть связаны с разработкой биологического оружия.
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