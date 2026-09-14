Why Gilligan's Island Was Canceled By CBS

Despite its popularity, Gilligan's Island was unexpectedly canceled in 1967 after three seasons, and there was another show to blame.
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