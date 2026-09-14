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Why Gilligan's Island Was Canceled By CBS

Why Gilligan's Island Was Canceled By CBS

Despite its popularity, Gilligan's Island was unexpectedly canceled in 1967 after three seasons, and there was another show to blame.

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