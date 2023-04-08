Медвежий угол

37 619 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    Точно! И обязать их "функционировать" только согласно утверждённой Президентом программы - никакой самодеятельности! ...Вассерман назвал ...
  • людмила пийгли
    полностью поддерживаюВассерман назвал ...
  • Алатырка
    В смысле - быстро переобулась, когда увидела, как встает крышка ее доходам? А еслиб ей по носу не щелкнули? "Поняла" ...Диану Арбенину кр...

Над гибелью смеяться можно, а над беглыми низко – секреты мастерства беглого «юмориста»

Над гибелью смеяться можно, а над беглыми низко – секреты мастерства беглого «юмориста»

Бежавший в Армению российский комик Гарик Оганесян с коллегой Александром Долгополовым на концерте в Берлине спародировали теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и получили ранения 45 человек.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх