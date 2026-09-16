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Угальде выбрал свой любимый гол за «Спартак»

Угальде выбрал свой любимый гол за «Спартак»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде назвал топ-3 любимых гола за красно-белых.Нападающий «Спартака» Манфред Угальде назвал топ-3 любимых гола за красно-белых.

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