Ракета Falcon 9 компании SpaceX совершила 300-й успешный запуск 

Ракета-носитель Falcon 9 запускает в космос индонезийский телекоммуникационный спутник связи Merah Putih 2 / © SpaceX Первая ступень ракеты Falcon 9 B1067 села на платформу после своего 17-го полета, а спутник был развернут на орбите.
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