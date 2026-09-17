Организатор концерта Канье Уэста проиграла суд из-за выступления рэпера Lil Pump

Арина Антонова/ТАСС Организатора концерта Канье Уэста, главу агентства Say Agency Анну Субчеву, обязали выплатить почти 2,7 млн рублей – суд встал на сторону Российского авторского общества (РАО) в споре из-за другого мероприятия, концерта рэпера Lil Pump в Москве.
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