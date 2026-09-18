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Татар-информ

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Каусар Нигматзянова одной из первых пришла на выборы в Апастово

Каусар Нигматзянова одной из первых пришла на выборы в Апастово

Фото предоставлено Лейлой Шигабеевой Жительница Апастово Каусар Нигматзянова вместе с дочерью Анисой пришла на избирательный участок №879 к самому открытию – 8:00.

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