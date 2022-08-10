Черчесов и Головин вылетели из ЛЧ, «Динамо» Киев идет дальше, Гогниев в «Урале», Гончаренко в «Торпедо», Вяльбе может войти в совет директоров «Спартака» и другие новости

1. «Ференцварош» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Карабаху» в 3-м раунде квалификации. Для Станислава Черчесова его игроки, впрочем, все равно лучшие в мире.
Популярные статьи
- Степанов завоевал бронзовую медаль на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ. Это вторая медаль Казахстана на ЧМ после 17 лет
- Гвардиола о Холанде в «Ман Сити»: «Не знаю, сколько голов он забьет. Мне все равно»
- Самолет с баннером «Выкиньте насильников с поля» пролетел над стадионом во время матча «Пэлас» – «Арсенал». Его оплатили феминистки и фанаты «канониров»
Свежие комментарии