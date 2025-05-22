«Скажи, какого чёрта Зеленский делал в ЮАР?»: Трамп и Рамафоса высмеяли главу киевского режима Президент США принял в Белом доме своего южноафриканского коллегу.
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«Скажи, какого чёрта Зеленский делал в ЮАР?»: Трамп и Рамафоса высмеяли главу киевского режима Президент США принял в Белом доме своего южноафриканского коллегу.
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