Пожар в Щелково охватил 5000 кв. м: тушат 75 человек

Пожар в Щелково на улице Заречной охватил пять тысяч квадратных метров мусора на открытой площадке и внутри здания, тушением занимаются 75 человек и 24 единицы техники.
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