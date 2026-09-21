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Царьград

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Пожар в Щелково охватил 5000 кв. м: тушат 75 человек

Пожар в Щелково охватил 5000 кв. м: тушат 75 человек

Пожар в Щелково на улице Заречной охватил пять тысяч квадратных метров мусора на открытой площадке и внутри здания, тушением занимаются 75 человек и 24 единицы техники.

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