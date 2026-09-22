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В Москве запустили кампанию о трудоустройстве людей с инвалидностью в ретейле

В Москве запустили кампанию о трудоустройстве людей с инвалидностью в ретейле

В Москве проходит информационная кампания, посвященная инклюзивному трудоустройству в сфере ретейла. Ее участниками стали люди с инвалидностью, работающие в супермаркетах и магазинах.

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