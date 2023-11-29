Искусственный интеллект втрое ускорит темпы вывода препаратов на рынок

Темпы вывода на рынок новых биомедицинских препаратов могут ускориться втрое - с нынешних 10-12 до 3-4 лет к 2035 году, большой вклад в это внесет использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) в части моделирования белков и других элементов лекарств, а также в сфере обработки данных об исследованиях.