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Свежие комментарии

  • Наташа Леонтьева
    А что)))) Ируксол - днём с огнём и ранее найти невозможно было, а вот ветеринарный Ируксоветин - что славненько польз...Продажи ветеринар...

Искусственный интеллект втрое ускорит темпы вывода препаратов на рынок

Искусственный интеллект втрое ускорит темпы вывода препаратов на рынок

Темпы вывода на рынок новых биомедицинских препаратов могут ускориться втрое - с нынешних 10-12 до 3-4 лет к 2035 году, большой вклад в это внесет использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) в части моделирования белков и других элементов лекарств, а также в сфере обработки данных об исследованиях.

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