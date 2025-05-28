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Врач Кондрахин напомнил россиянам о риске кишечных инфекций в летнее время

Врач Кондрахин напомнил россиянам о риске кишечных инфекций в летнее время

Кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин, выступая в эфире телеканала ОТР, обратил внимание на проблему летних инфекций, пояснив, что хотя зимой чаще встречаются респираторные заболевания, вызванные простудой и гриппом, летом активизируются другие патогены, способные вызывать острые респираторные вирусные инфекции.

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