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Царьград

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Учёные из Южной Кореи создали биосенсор для диагностики фиброза

Учёные из Южной Кореи создали биосенсор для диагностики фиброза

Южнокорейские учёные разработали новый биосенсор для ранней диагностики фиброза печени. Сенсор на основе золотых наночастиц позволяет выявлять заболевание по анализу крови без биопсии, показывая высокую точность результатов.

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