Эндокринолог перечислила самые полезные виды грибов

Она являются ценным источником белка и витаминов Грибы являются ценным источником белка, витаминов группы В, селена, калия, меди, цинка и других важных микроэлементов, сказала в интервью РИАМО врач-эндокринолог Наталия Тананакина.
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