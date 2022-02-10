«Лейкерс» вряд ли станут обменивать Уэстбрука на Уолла

«Лейкерс» вряд ли обменяют разыгрывающего Расселла Уэстбрука перед дедлайном. Как сообщает Bleacher Report, обмен будет возможным, только если Леброн Джеймс решит, что разыгрывающий «Рокетс» Джон Уолл способен принести реальную пользу команде и станет активно продвигать данный вариант.
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