В РВСН определили три лучших расчета ПГРК "Ярс" в конкурсе профмастерства

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Конкурс по полевой выучке "Стратегическое многоборье" завершился в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН), по результатам которого определили три лучших расчета подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)