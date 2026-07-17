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ТАСС

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В РВСН определили три лучших расчета ПГРК "Ярс" в конкурсе профмастерства

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Конкурс по полевой выучке "Стратегическое многоборье" завершился в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН), по результатам которого определили три лучших расчета подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс".

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