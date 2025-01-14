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Мы соседи по планете

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«Ни стыда, ни совести!»: 20+ людей, которые разозлят вас своей наглостью

Скромность? Приличие? Чувство такта? Не, не слышали! Только посмотрите, что творят люди из подборки ниже! Не зря говорят, наглость — второе счастье, ведь герои нашего обзора чувствуют себя вполне комфортно и даже не беспокоятся, что подумают о них окружающие.

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