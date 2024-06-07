7 июня по народному календарю отмечают день Ивана – Медвяные Росы, его также называют Иванов день. В этот день на растениях появлялась липкая роса.
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7 июня по народному календарю отмечают день Ивана – Медвяные Росы, его также называют Иванов день. В этот день на растениях появлялась липкая роса.