Посмотрите на лицо и ноги: 5 признаков атеросклероза, которые видны невооруженным глазом

Высокий уровень холестерина в крови и, как следствие, развитие атеросклероза происходит незаметно. Человек может узнать о них, когда уже будет на грани сосудистой катастрофы, и то если повезет и дело не дойдет до летального исхода.
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