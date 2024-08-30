Артисты Татьяна Сорокина и Святослав Чирков посетили Единый пункт отбора на военную службу в Москве

1 апреля 2023 года в Москве открылся единый пункт отбора на военную службу по контракту Как стало известно, в Едином пункте отбора на военную службу по контракту, который находится в Москве на Яблочкова, побывали солистка «Москонцерта» Татьяна Сорокина и актер Святослав Чирков.