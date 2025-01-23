Россиянам перечислили плюсы и минусы нового жилищного вклада

Россияне могут в будущем воспользоваться жилищными вкладами для покупки недвижимости. Однако эксперты прогнозируют неэффективность этой идеи, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на деловой еженедельник KONKURENT.
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