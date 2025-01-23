Стало известно, когда Зеленский уйдет в отставку

МОСКВА, 23 января, ФедералПресс. Экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров высказал мнение о вероятной отставке Владимира Зеленского после достижения ключевых договоренностей относительно украинского вопроса на международной арене.
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