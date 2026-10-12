Дело севастопольского адвоката, обвиняемой в покушении на мошенничество, направили в суд

56-летнему адвокату из Севастополя вменяют покушение на мошенничество в особо крупном размере.56-летнему адвокату из Севастополя вменяют покушение на мошенничество в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре Севастополя.
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