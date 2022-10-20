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Ротенберг о «Детройте»: «Смотрел игру Ларькина, там был момент, когда он отобрал шайбу. Это финт Дацюка, его хоккей живет и в НХЛ, и в КХЛ»

Роман Ротенберг после матча с «Автомобилистом (3:1) высказался о Павле Дацюке. «Созванивались ли перед встречей с Дацюком? С Дацюком мы в очень хороших отношениях, это великий игрок, пример для мальчишек.

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