Доброе утро! Начинаем воскресенье с ежедневного дайджеста новостей. Поехали Мбаппе забил четыре гола, Франция и Бельгия вышли на ЧМ-2022, Мичков превзошел Овечкина 1.
Франция и Бельгия вышли на ЧМ, лакросс-гол 16-летнего Мичкова за сборную, победы наших фигуристов в Японии, Икарди хочет уйти из «ПСЖ» ради Ванды и другие новости утра
Комментарии
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Лена Мисько
Лена Мисько
Невезение сборной России? Нет, все по-честному. Россия проиграла Хорватии и не смогла выйти на ЧМ-2022 напрямую. Много говорится о невезении. На самом деле, все по-честному. Да, Кудряшов забил в свои ворота (📷⬇️), но месяц назад в свои ворота забил словак Шкриньяр (📷⬆️) - и сборная России победила в Казани, несмотря на то, что играла очень плохо. Не было бы той победы - не было бы и этой ситуации, в которой можно было сыграть вничью и попасть на ЧМ. Если бы получилось - было бы слишком счастливо и гладко. Но это - редкость для нашего футбола. Надо пострадать, чтоб или "х.. вам!" или "горе в Мариборе". Это называется стыки - страшное слово для нашего футбола. Вот и в чемпионате от них в последние годы отказываются. Зря. От них не уйдешь. Стыки - наша судьба. Как вы считаете, все справедливо? 1️⃣Да, сборная не заслужила права выйти на ЧМ напрямую 2️⃣Нет, сборная была достойна первого места
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10 час.
Лена Мисько
🔝 Сафонов – все равно герой. Как он тащил в этой грязище! Наш вратарь классно спасал и на линии, и порхал ради того, чтобы предотвратить лишние удары👇 https://sprts.cc/qjf3WK Вот за кого точно не стыдно 👏
Сафонов – все равно герой. Как он тащил в этой грязище!
Sports.ru
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10 час.
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