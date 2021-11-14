Франция и Бельгия вышли на ЧМ, лакросс-гол 16-летнего Мичкова за сборную, победы наших фигуристов в Японии, Икарди хочет уйти из «ПСЖ» ради Ванды и другие новости утра

Лена Мисько

Лена Мисько

Невезение сборной России? Нет, все по-честному. Россия проиграла Хорватии и не смогла выйти на ЧМ-2022 напрямую. Много говорится о невезении. На самом деле, все по-честному. Да, Кудряшов забил в свои ворота (📷⬇️), но месяц назад в свои ворота забил словак Шкриньяр (📷⬆️) - и сборная России победила в Казани, несмотря на то, что играла очень плохо. Не было бы той победы - не было бы и этой ситуации, в которой можно было сыграть вничью и попасть на ЧМ. Если бы получилось - было бы слишком счастливо и гладко. Но это - редкость для нашего футбола. Надо пострадать, чтоб или "х.. вам!" или "горе в Мариборе". Это называется стыки - страшное слово для нашего футбола. Вот и в чемпионате от них в последние годы отказываются. Зря. От них не уйдешь. Стыки - наша судьба. Как вы считаете, все справедливо? 1️⃣Да, сборная не заслужила права выйти на ЧМ напрямую 2️⃣Нет, сборная была достойна первого места