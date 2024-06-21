Особняки для генералов за 2 млрд рублей. С чем ушли на пенсию четыре зама Шойгу, которых не захотел оставлять Белоусов

ГМ Георгий Михалев Обычное дело, все воруют в пределах своих производственных возможностей. Возможности больше - больше воруют, возможности меньше - меньше воруют. С этим невозможно ничего поделать, это наша действительность. Любой, получивший возможности, будет воровать.

ГС Галина Соколова Зачем им такие дворцы, они что забег устраивают каждый день по комнатам и дворцам!? 2метра, вот все что они лично заберут с собой!? Стыд и срам таким генералам!?