Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Особняки для генералов за 2 млрд рублей. С чем ушли на пенсию четыре зама Шойгу, которых не захотел оставлять Белоусов

Особняки для генералов за 2 млрд рублей. С чем ушли на пенсию четыре зама Шойгу, которых не захотел оставлять Белоусов

Интересная жизнь с Vera Star Наверняка многие ожидали, что серия громких арестов в Минобороны будет продолжена, уж слишком рьяно взялся за дело новый министр обороны.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, все воруют в пределах своих производственных возможностей. Возможности больше - больше воруют, возможности меньше - меньше воруют. С этим невозможно ничего поделать, это наша действительность. Любой, получивший возможности, будет воровать.
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7 час.
ГС
Галина Соколова
Зачем им такие дворцы, они что забег устраивают каждый день по комнатам и дворцам!? 2метра, вот все что они лично заберут с собой!? Стыд и срам таким генералам!?
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7 час.
ВН
Владимир Никитин
Увы, с этим не поспоришь. И когда за эти дела стрелять и конфисковывать начнут, как в Китае и в КНДР!!!??? Приказа от ПАПЫ значит нет.
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5 час.

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