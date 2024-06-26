Жители Бурятии получили реальные сроки за контрабанду древесины на сумму более 13 миллионов рублей

В Бурятии два человека, в том числе один гражданин Китая, были осуждены за контрабанду древесины. Они покупали незаконно вырубленную древесину у местных жителей, а затем предъявляли ее таможенникам по фиктивным документам.
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