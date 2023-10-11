Столтенберг: НАТО продолжит оказывать полную поддержку Украине

Альянс продолжит оказывать полную поддержку Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместном брифинге с главой Украины Владимиром Зеленским перед заседанием контактной группы в Брюсселе, передал ТАСС.
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