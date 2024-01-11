В областном центре усилили контроль над температурным режимом в социальных учреждениях

В ведомстве инициировали проверки микроклимата в школах, детских садах и больницах. «При проведении проверок специалистами исследуются параметры микроклимата и оценивается эффективность функционирования нагревательных и отопительных приборов.
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