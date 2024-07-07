Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий взмолился о мире в своей проповеди в день памяти Всех святых, в земле Русской просиявших, но при этом оскорбил украинских православных верующих, принуждая их молиться угодникам Божиим о помощи украинским неонацистам в борьбе против русской армии, освобождающей эту исконно русскую землю.