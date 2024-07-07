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Царьград

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"Ну что, владыки, помогли вам ваши бандеры?": Митрополит Киевский взмолился о мире. Вышло оскорбительно

"Ну что, владыки, помогли вам ваши бандеры?": Митрополит Киевский взмолился о мире. Вышло оскорбительно

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий взмолился о мире в своей проповеди в день памяти Всех святых, в земле Русской просиявших, но при этом оскорбил украинских православных верующих, принуждая их молиться угодникам Божиим о помощи украинским неонацистам в борьбе против русской армии, освобождающей эту исконно русскую землю.

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