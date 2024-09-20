Вторжение ВСУ в Курскую область позволило продвинуться ВС РФ на 50 километров в ДНР

Командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авирдзба с позывным Абхаз заявил ТАСС, что благодаря переброске значительного количества украинских войск для вторжения в Курскую область, ВС РФ продвинулись в Донецкой Народной Республике более чем на 50 километров .
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