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Древнейший баян на новый лад!

Древнейший баян на новый лад!

Мужчины часто повторяют — женская логика то, женская логика сё. Подразумевая под этим, что настоящая логика и вообще мышление есть только у мужчин, а у женщин — так, инстинкты, более ничего.

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Комментарии
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Одиссей
и где тут смеяться? аффтарь - полный дебил. лично мне ПЕРВЫМ пришел в голову способ его жены. ЗЫ. я таки мужчина! а у женщин - таки только инстинкты и кой-какой опыт, накопленный с годами! 😜
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