Мужчины часто повторяют — женская логика то, женская логика сё. Подразумевая под этим, что настоящая логика и вообще мышление есть только у мужчин, а у женщин — так, инстинкты, более ничего.
Древнейший баян на новый лад!
Комментарии
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Одиссей
и где тут смеяться? аффтарь - полный дебил. лично мне ПЕРВЫМ пришел в голову способ его жены. ЗЫ. я таки мужчина! а у женщин - таки только инстинкты и кой-какой опыт, накопленный с годами! 😜
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14 час.
Любовь Кулик
А я именно так всегда и взвешиваю,ибо по другому никак..
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10 мин.
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