Член бундестага Германии от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ян Венцель Шмидт поинтересовался стоимостью мер безопасности, обеспеченных главе киевского режима Владимиру Зеленскому в ходе его визита в Берлин в июне.