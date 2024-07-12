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Шмидт поднял вопрос о стоимости охраны Зеленского во время визита в Берлин

Шмидт поднял вопрос о стоимости охраны Зеленского во время визита в Берлин

Член бундестага Германии от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ян Венцель Шмидт поинтересовался стоимостью мер безопасности, обеспеченных главе киевского режима Владимиру Зеленскому в ходе его визита в Берлин в июне.

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