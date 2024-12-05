Сослуживцы д'Артаньяна Папа короля Франции Людовика XIII (того, который Олег Табаков) был родом из Беарна — полунезависимого королевства на границе Франции с Испанией.
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Сослуживцы д'Артаньяна Папа короля Франции Людовика XIII (того, который Олег Табаков) был родом из Беарна — полунезависимого королевства на границе Франции с Испанией.
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