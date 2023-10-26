В Хабаровске перед судом предстанут организатор и члены организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

Следователем следственной части Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю предъявлено обвинение 57-летнему хабаровчанину, который на протяжении трех лет совместно с подельниками обналичивал денежные средства так называемых клиентов, получая за незаконные финансовые операции определённый процент.