В Хабаровске перед судом предстанут организатор и члены организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

Следователем следственной части Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю предъявлено обвинение 57-летнему хабаровчанину, который на протяжении трех лет совместно с подельниками обналичивал денежные средства так называемых клиентов, получая за незаконные финансовые операции определённый процент.
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