"Нам не нужны те, кто оголяет зад и трясет гениталиями": Путин поставил жирный крест на отечественном шоу-бизнесе

После того как прошла знаменитая "голая" вечеринка организованная известной блогершей Анастасией Ивлеевой, многие были удивлены, с каким рвением наша власть взялась за "отмену" казалось еще вчера непотопляемых артистов.
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