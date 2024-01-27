Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"Нам не нужны те, кто оголяет зад и трясет гениталиями": Путин поставил жирный крест на отечественном шоу-бизнесе

"Нам не нужны те, кто оголяет зад и трясет гениталиями": Путин поставил жирный крест на отечественном шоу-бизнесе

После того как прошла знаменитая "голая" вечеринка организованная известной блогершей Анастасией Ивлеевой, многие были удивлены, с каким рвением наша власть взялась за "отмену" казалось еще вчера непотопляемых артистов.

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Комментарии
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Александр Симаков
Именно сейчас, она наверное спит.  А в дневное время суток она занимается культурой. Шоу-бизнес никакого отношения не имеет к культуре. Как и министр культуры не имеет никакого отношения к формирования новой элиты.
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12 час.
1941-1945
Особенно Швыдков
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12 час.
Александр Симаков
Швыдкой. Вы бы ещё Сидорова вспомнили.
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12 час.

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