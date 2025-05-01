Трамп искренне хочет мира на Украине, считает Полянский

ООН, 1 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп искренне хочет мира на Украине, прикладывает все усилия, и Россия за это благодарна, сообщил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
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