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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Бывший и его мать оставили её без средств к существованию: Куда пропала экс-солистка «Фабрики» Катя Ли

Шоу-бизнес: Бывший и его мать оставили её без средств к существованию: Куда пропала экс-солистка «Фабрики» Катя Ли

Она с детства мечтала о карьере певицы, но даже не училась в музыкальной школе. Однако Катя Ли смогла добиться своей цели, она прославилась благодаря участию в группах Hi-Fi и «Фабрика», однако на пике славы приняла решение, полностью изменившее её жизнь.

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