Шоу-бизнес: Бывший и его мать оставили её без средств к существованию: Куда пропала экс-солистка «Фабрики» Катя Ли

Она с детства мечтала о карьере певицы, но даже не училась в музыкальной школе. Однако Катя Ли смогла добиться своей цели, она прославилась благодаря участию в группах Hi-Fi и «Фабрика», однако на пике славы приняла решение, полностью изменившее её жизнь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Культурология.рф62 подписчика
Свежие комментарии
- ВП История и археоло...
- LD Шоу-бизнес: Кидал...
- Кино: Тайна попул...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым