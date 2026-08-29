Шоу-бизнес: Бывший и его мать оставили её без средств к существованию: Куда пропала экс-солистка «Фабрики» Катя Ли

Она с детства мечтала о карьере певицы, но даже не училась в музыкальной школе. Однако Катя Ли смогла добиться своей цели, она прославилась благодаря участию в группах Hi-Fi и «Фабрика», однако на пике славы приняла решение, полностью изменившее её жизнь.