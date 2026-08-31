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Регионы России

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Банки и МФО с 1 сентября начнут отчитываться перед ФССП о взыскании долгов

Банки и МФО с 1 сентября начнут отчитываться перед ФССП о взыскании долгов

С 1 сентября кредитные организации и микрофинансовые организации (МФО) в России будут обязаны передавать Федеральной службе судебных приставов (ФССП) сведения о своей работе по взысканию просроченной задолженности, включая случаи привлечения коллекторов.

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